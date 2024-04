2019 in de achteruitkijkspiegel

Al 4 miljoen ton CO2 geneutraliseerd met BP Target Neutral

Steeds meer bedrijven sluiten zich aan in de strijd tegen klimaatverandering. Met meer dan een eeuw ervaring op het gebied van brandstoffen en energie, weet BP als geen ander waar op dit gebied de kansen liggen. Daarom is in 2006 BP Target Neutral in het leven geroepen; een uniek en compleet programma waarmee individuen en bedrijven hun CO2-uitstoot kunnen verminderen, vervangen én neutraliseren. En in 13 jaar is er al heel veel bereikt!

Met behulp van BP Target Neutral hebben onze klanten over de hele wereld samen meer dan 4 miljoen ton CO2 geneutraliseerd. Daar komt bij dat het leven van miljoenen mensen is verbeterd dankzij financiering vanuit BP Target Neutral. Denk bijvoorbeeld aan betere toegang tot energie, gezondheidszorg, educatie en werk. Ook draagt het programma bij aan de bescherming van duizenden hectares kwetsbare natuur.

Uiteraard gaan wij ook in 2020 volop verder met BP Target Neutral. Wil jij als ondernemer je steentje bijdragen aan een klimaatneutrale wereld? Dan is ons Target Neutral-programma zeker het overwegen waard. Je verlaagt hiermee niet alleen de CO2-voetafdruk van je bedrijf, maar bespaart ook nog eens tijd en kosten, ongeacht de grootte van je wagenpark.

E10 of geen E10?

Sinds oktober is de landelijke introductie van E10-benzine een feit. Weet je niet zeker of jouw voertuigen wel op deze brandstof kunnen rijden en wil je zonder zorgen de best mogelijke benzine tanken? Kies dan voor BP Ultimate Ongelood 98, dat standaard is voorzien van onze unieke vuilverslindende ACTIVE-technologie. Daarmee kom je écht verder!

