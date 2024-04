Net zero voor een duurzame toekomst Zoals je misschien al hebt gelezen streven wij ernaar om vóór 2050 een net-zero bedrijf te worden. We ondersteunen hiermee het Klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor compenseren we schadelijke emissies met positieve, emissieverlagende maatregelen. Om dit te bereiken heeft bp een actieplan opgesteld, waarmee we niet alleen intern innoveren, maar ons ook extern inzetten om de wereld en het klimaat te helpen naar een betere toekomst.

Al je tankpaszaken uitstekend geregeld door B2Mobility Je hebt het vast al gehoord: voor al jouw tankpassen is er sinds 1 oktober een nieuwe contractuele partner. B2Mobility, oftewel B2M in plaats van bp Fleet Solution. Merk je daar als klant iets van? Weinig, maar het heeft wel degelijk voordelen!



Erik Zwaan, European Customer Sales Support Manager

“De overgang naar B2Mobility heeft diverse voordelen voor onze klanten en voor bp. Wij hebben écht de vrijheid om ons dienstenpakket uit te breiden op een wijze waarop wij maximale meerwaarde kunnen bieden aan onze klanten.”

Wat die meerwaarde is? Denk aan BP Fuel & Charge, waardoor je met één tankpas voor al je brandstoffen terecht kunt bij een uitgebreid netwerk in heel Europa. Inclusief een vergoedingsregeling als medewerkers thuis een laadpaal laten installeren. Een ander belangrijk voordeel van deze overstap is dat het jouw cashflow-positie verbetert! Hoe? Omdat B2M gevestigd is in het Duitse Bochum en jij als ondernemer vanuit Nederland werkt (en dus een Nederlands btw registratie nummer hebt) ontvang jij bp-facturen die onderhevig zijn aan de lokale btw-verleggingsregeling. Zo ontvang je dus een factuur zónder btw. Verder mag B2M als officieel geautoriseerde betaaldienstverlener onbeperkt tankpassen en cadeaukaarten uitgeven. En dat betekent dus mooie nieuwe producten en diensten in het vooruitzicht!