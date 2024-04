Op naar meer dan 100 bp's met Albert Heijn To Go

Heb je onderweg naar die belangrijke meeting trek gekregen in een net afgebakken broodje belegd met boterzachte filet americain en vers geperste jus d'orange? Of is de werkdag weer eens flink uitgelopen en moet je eigenlijk nog wat boodschappen doen voor het avondeten? Laat je dan verrassen door het uitgebreide assortiment van de Albert Heijn To Go-winkels op onze tankstations.

24 Albert Heijn To Go's? Wat dacht je van 100?

Op dit moment zijn er 24 bp-stations met een eigen Albert Heijn To Go-vestiging. Dat is natuurlijk geweldig, maar wij willen iedereen graag het gemak en comfort van AH to go laten ervaren. Daarom hebben Albert Heijn en bp besloten om de samenwerking in 2022 flink uit te breiden met als doel meer dan 100 Albert Heijn To Go's op onze tankstations.