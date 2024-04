Vol trots presenteren wij je een nieuwe (high-speed) truckautomaat in Numansdorp, inclusief een AdBlue pomp. In Bleiswijk is er een AdBlue pomp voor je toegevoegd. Deze onbemande automaten zijn 24 uur per dag bereikbaar en dat zeven dagen per week. Handig, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk!



Truckautomaat Numansdorp:



Adres: J van der Heydenstraat 14, Numansdorp

Geplaatst op het (24/7 toegankelijke) terrein van Vermeer Transport/ Van der Slot B.V

Onbemand met high-speed en low-speed dieselpomp

Naast de reguliere diesel en benzine, wordt er ook AdBlue aangeboden

Truckautomaat bp Bleiswijk: