In het Noordhollandse Beverwijk openen wij begin maart een nieuw BP-tankstation waar jij en je chauffeurs snel en voordelig de beste brandstoffen kunnen tanken. Het voormalige Gulf-station op bedrijventerrein Wijkermeer, op de hoek van de N246 / Kanaalweg en Flevoland, krijgt momenteel een facelift en gaat verder als volwaardige BP-locatie. Met alle bijbehorende voordelen voor jou.

Het nieuwe BP-station aan Flevoland 15 vervangt het bestaande BP-station aan de Parallelweg in Beverwijk. De locaties zijn slechts vier minuten rijden van elkaar verwijderd. Ook vanaf snelweg A22 heb je BP dus snel gevonden.



Op het nieuwe BP Beverwijk kun je terecht voor alle gangbare brandstoffen, zoals Euro 95, Utlimate 98 en diesel. Bovendien beschikt het station over een luchteiland om je bandenspanning te controleren én een carwash en stofzuiger, om je auto spik en span te houden.

Onderneem jij in Beverwijk, of brengen je zaken je regelmatig in die regio? Zet het gloednieuwe BP Beverwijk aan Flevoland 15 dan snel in je navigatiesysteem.