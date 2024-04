Nieuwe BP Tankautomaat in Gieten

Ben jij een Drentse ondernemer, of brengen jouw zaken je regelmatig naar Assen en omgeving? Dan is onze splinternieuwe tankautomaat op bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten een echte uitkomst voor je. Want hier kun je 24 uur per dag en 7 dagen per week snel, veilig en voordelig brandstof tanken. Niet alleen diesel, maar ook Euro ongelood 95. Je bent op deze locatie dus meer dan welkom met je personenauto en/of bestelwagen!





De tankautomaat is gebouwd door Slump Oil, een officiële partner van BP, in samenwerking met truck-onderhoudsbedrijf TOS Gieten, dat ook gevestigd is op bedrijventerrein Bloemakkers.





Wil jij dag en nacht voordelig tanken en snel weer onderweg zijn? Voeg Steenkamp 12 in Gieten dan toe aan je favoriete locaties in je navigatiesysteem. Afrekenen doen jij en je chauffeurs er natuurlijk eenvoudig en snel met je BP tankpas.