BP goed op weg met verduurzaming

BP Target Neutral is een zeer compleet pakket waarmee u de CO 2 -uitstoot van al uw voertuigen op een simpele manier kunt verminderen, vervangen én neutraliseren. U verlaagt hierdoor niet alleen de CO 2 -voetafdruk van uw bedrijf, maar bespaart ook nog eens tijd en kosten, ongeacht de grootte van uw wagenpark. En het resultaat? De cijfers spreken voor zich: in 2018 namen circa 1.400 van onze klanten deel aan Target Neutral CO 2 -compensatie. Dat jaar hebben zij bijna 15 DUIZEND TON CO 2 gecompenseerd!

Het BP Target Neutral-programma in het kort:

10 jaar geleden in het leven geroepen om klimaatverandering te bestrijden

Compleet pakket om CO 2 -uitstoot te verminderen, vervangen en neutraliseren



-uitstoot te verminderen, vervangen en neutraliseren Eenvoudig te implementeren in bestaande bedrijfsprocessen



Verbetert efficiency en bespaart bedrijven zodoende tijd en kosten



Gebruikt door 1.400 klanten van BP in 2018



In 2018 over uitstoot van 4 miljoen liter brandstof gecompenseerd. Dat resulteerde in een CO 2 -compensatie van in totaal 14.779.000 kilo.

Met BP Target Neutral kunt u op een economisch verantwoorde wijze iets doen tegen klimaatverandering. U verlaagt de CO 2 -voetafdruk van uw bedrijf, terwijl u ook tijd en kosten bespaart. U kunt dus voldoen aan de verwachtingen van (potentiële) klanten en onderscheidend zijn ten opzichte van uw concurrenten, zonder daarbij uw zakelijke belangen uit het oog te verliezen. Het is een win-win situatie, voor u en het milieu!

BP’s zorg voor het milieu houdt echter niet op bij Target Neutral. Als één van de meest toonaangevende leveranciers van brandstoffen en energie wereldwijd, nemen wij onze verantwoordelijkheid op dit gebied uiterst serieus. Zo hebben wij Active technologie toegevoegd aan onze brandstoffen, dat bij continu gebruik vuil uit motoren verwijdert. Het resultaat: schonere motoren die minder brandstof verbruiken.

Ook met kleinere acties dragen wij een steentje bij aan een schonere planeet. Om de hoeveelheid plastic afval die wij produceren terug te dringen, hebben wij besloten om de geldigheidsduur van al onze tankpassen te verhogen van 24 naar 48 maanden. In 2018 werden er zo’n 1,5 miljoen BP-tankpassen gedistribueerd. Dat komt neer op 7,5 ton plastic en 15 ton papier (enveloppen en begeleidende brieven). Het verhogen van de geldigheidsduur draagt dus flink bij aan het reduceren van plastic en papieren afval.

Wilt u ook bijdragen aan een duurzame toekomst en uw verantwoordelijkheid tonen, zónder daarbij uw zakelijke doelstellingen uit het oog te verliezen? Kijk dan voor meer informatie op www.bpplus.nl/bptargetneutral en start vandaag nog met het reduceren, vervangen en neutraliseren van de CO 2 -uitstoot van uw wagenpark.

Heeft u nog vragen over BP Target Neutral? Neem dan contact op met uw accountmanager, of bel ons Business Service Centre op 0800 - 020 36 31.