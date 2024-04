bp Ultimate: het beste aanbod uit 100 jaar ervaring met hoogwaardige brandstof

bp Ultimate is een zeer hoogwaardige brandstof die beter is voor je auto én voor het milieu. Ontwikkeld volgens de hoogste kwaliteitseisen, zoals ook blijkt uit tests door het onafhankelijke testinstituut TÜV. Verkrijgbaar als diesel en ongelood 98 (benzine) zorgt bp Ultimate ervoor dat de motor soepeler, schoner en zuiniger werkt. Bovendien is de brandstof voorzien van onze revolutionaire ACTIVE-technologie, die de motor tijdens het rijden reinigt. Het resultaat? Een schonere en efficiëntere motor! bp Ultimate: Onze beste vuilvernietigende brandstoffen ooit! Verwijdert al vanaf de eerste tankbeurt vuil uit de motor.

bp Ultimate Diesel met ACTIVE technologie kan tot 56 km extra per tank opleveren, terwijl BP Ultimate ongelood met ACTIVE technologie tot wel 44km extra per tank kan opleveren.* Minder ongepland onderhoud Dat is nog niet alles. bp Ultimate brandstoffen met ACTIVE technologie helpen bij continu gebruik het risico op ongepland onderhoud ook flink te verminderen. Dit helpt je om nog meer op de operationele kosten van je wagenpark te besparen. Je voertuigen blijven op deze manier immers op de weg en niet in de werkplaats. Meer dan 100 jaar ervaring Met meer dan 100 jaar ervaring in de transport- en logistieke sector, kun je altijd vertrouwen op onze expertise in het leveren van hoogwaardige brandstof en energie voor je wagenpark.

* Gebaseerd op een verbruik van 850km per tank voor diesel en 650km voor benzine. Getest met een serie voertuigen tegen basis diesel en basis 95 RON benzine (brandstof die alleen voldoet aan de NEN EN standaard). Gemiddelde verbetering van bereik is 35 km voor bp Ultimate Diesel en 29 km voor bp Ultimate Ongelood 98. Werkelijke resultaten kunnen variëren per voertuig en rijstijl.