Nieuw: BPme, de makkelijkste manier om brandstof te betalen. Ook met de BP Tankpas.

Gemak dient de mens. En omdat je als ondernemer wel wat beters te doen hebt dan in een wachtrij staan om brandstof af te rekenen, is BPme zeker geen overbodige luxe. Met de BPme app op je smartphone betaal je gemakkelijk en snel vanuit je auto voor brandstof. Je hoeft niet langer een shop in om af te rekenen of pasjes uit je portemonnee te halen. Je zet simpelweg de app aan, tankt en rijdt binnen no-time weer weg.





In de gebruiksvriendelijke BPme app selecteer je het pompnummer en de betaalmethode. Na de bevestiging in de app kun je tanken. Betalen is mogelijk met iDeal en creditcard, maar natuurlijk ook met de BP Tankpas. Deze koppel je eenvoudig en eenmalig aan de BPme app. De instructies hiervoor vind je op onze website.





Spaar je FreeBees? Geen probleem, want ook je FreeBees-kaart kun je gemakkelijk aan BPme toevoegen. Via de app spaar je vervolgens automatisch FreeBees bij elke tankbeurt. Ook kun je het saldo checken en alle aanbiedingen bekijken.





BPme bespaart je niet alleen tijd, maar maakt tanken ook veiliger. Omdat je niet langer naar de shop hoeft om af te rekenen, blijft je voertuig nooit onbeheerd achter. Geen zorgen dus om dure spullen in je auto, of kids die geen zin hebben om met je mee te lopen.





Geïnteresseerd in de makkelijkste manier om brandstof te betalen? Kijk dan snel hier.