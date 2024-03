De bereidheid onder de leaserijders van KwikFit – managers en een ambulante ploeg die de vestigingen in de regio bezoekt en ondersteunt – is groot te noemen. ‘De actieradius van de moderne EV’s volstaat eigenlijk in alle gevallen,’ aldus Van der Leer. ‘Voor onze bedrijfswagens is dat nog een iets ander verhaal, die markt is simpelweg nog niet zo ver qua elektrificatie. Maar ik schat zo in dat het in 2021 heel anders zal worden.’