Met BP ben je als zelfstandig ondernemer altijd beter op weg. Zo kun je onder andere eenvoudig je BTW terugvorderen. In verband daarmee is het belangrijk dat je ons het juiste BTW-identificatienummer doorgeeft.



Waarschijnlijk heb je al post ontvangen van de Belastingdienst waarin staat wat je nieuwe BTW-identificatienummer is. Om jouw privacy te beschermen, is in dit nieuwe nummer niet langer jouw burgerservicenummer (BSN) verwerkt. Het is de bedoeling dat je als ZZP'er / eenmanszaak je nieuwe BTW-nummer per 1 januari 2020 gebruikt voor al je zakelijke contacten.



Reageer uiterlijk 10 december

Wil je ook in het nieuwe jaar zorgeloos gebruik maken van je BP Tankpas? Informeer ons uiterlijk dinsdag 10 december zodat wij de gegevens op tijd aan kunnen passen. Reageer je later of niet dan houdt dit in dat je BP facturen niet worden aangepast naar je nieuwe BTW-identificatienummer.



Reageer - en voeg je nieuwe BTW-identificatienummer toe - en informeer ons via dit emailadres: carddata@bp.com.

Meer informatie over de nieuwe BTW-identificatienummers?

Lees meer op deze pagina van de Belastingdienst.