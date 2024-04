Klanten profiteren van een uitgebreid laadnetwerk

Elektrificatie vormt de kern van de gemaks- en mobiliteitsstrategie van bp om klanten een allround service- en productaanbod te bieden. We streven ernaar om ons netwerk van openbare EV-oplaadpunten tegen 2030 uit te breiden tot meer dan 70.000 wereldwijd, waar dit er vorig jaar al 7.000 waren.



We zijn ook gefocust op het snel uitbreiden van ons netwerk van ultrasnelle laders. Het plan is om tegen het einde van dit jaar zo’n 500 ultra-snel laadpunten aan te bieden in ons Aral netwerk in Duitsland en 250 ultra-snel laadpunten in ons bp netwerk in Verenigd Koninkrijk.



(De overname door bp van het belang van 33,3% in DCS is onderhevig aan goedkeuring door de regelgevende instanties.)