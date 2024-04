Full hybrid - ook puur elektrische aandrijving

Vanaf een vermogen van ongeveer 15 kW kan dit systeem het voertuig bij lage snelheden of bij het wegrijden aandrijven, zelfs zonder de hulp van de verbrandingsmotor. Welke motor wordt gebruikt, hangt af van de rijsituatie. Bij het wegrijden neemt de elektromotor het over. Wanneer de snelheid toeneemt, levert de verbrandingsmotor het grootste deel van het vermogen. Bij vol gas vullen de twee motoren elkaar aan. In modellen als de Toyota Auris of de BMW X5 full hybrid ligt de brandstofbesparing rond de 25 procent.

Plug-in hybride - opladen via stopcontact

Met dit systeem zijn snelheden van boven de 100 km/u ook puur elektrisch te halen en ligt de actieradius vaak boven de 50 kilometer. Dit wordt mogelijk gemaakt door een krachtige elektromotor en een grote(re) accu. Om het systeem van voldoende energie te voorzien, kan de batterij ook worden opgeladen via het gewone stroomnet, net als bij een puur elektrische auto. Als er gebruik wordt gemaakt van “groene stroom” heeft dit een positief effect op de verbruikscijfers. Want in vergelijking met een verbrandingsmotor kan de plug-in hybride het brandstofverbruik en dus de CO 2 -uitstoot halveren.

BP Fuel & Charge: dé tank- en laadpas

BP Fuel & Charge is een tankpas en laadpas in één. Met BP Fuel & Charge tank je op 1.500 locaties in Nederland én heb je toegang tot 100% van de publieke laadpalen. De ideale tankpas dus voor wagenparken met zowel reguliere als elektrische en hybride voertuigen.