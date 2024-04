Van 125.000 naar meer dan 178.000 laadpunten in een half jaar

Met BP Fuel & Charge is het probleem van 'lege-accu-angst' grotendeels opgelost, omdat we fors investeren in de ontwikkeling van de laadinfrastructuur en ons netwerk continu uitbreiden.

Waar BP Fuel & Charge-gebruikers in oktober 2020 nog bij ongeveer 125.000 laadstations in heel Europa terecht konden, hebben we dit in een half jaar tijd uitgebreid naar ruim 178.000 laadpunten. Bij elke uitbreidingsfase zorgen we ervoor dat er altijd een laadpaal bij je in de buurt is, ook als je onderweg bent.