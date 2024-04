Bij BP Express is brandstof een stuk voordeliger dan bij bemande tankstations. Doordat er geen personeel is en geen aanvullende diensten verleend worden, kan bp hoge korting geven op de brandstoffen. Betalen doe je uiteraard heel eenvoudig met je bp tankpas.

Aan de Napoleonseweg (N273), die aan het begin van de 19e eeuw nog is aangelegd in opdracht van Napoleon Bonaparte zelf, kun je vanaf 1 september 2020 terecht bij BP Express Neer. Deze voormalige witte pomp is als bp express-locatie 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend voor het snel en voordelig tanken van Euro 95, Ultimate 98 en diesel.

• Praktisch gelegen aan de Napoleonseweg 27 (N273), vlakbij Venlo en Roermond • 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend • Pompen voor Euro 95, Ultimate Ongelood 98 en diesel • AdBlue verkrijgbaar aan de pomp • Dieselpomp van 65 ltr/minuut

Per half augustus volledig geopend: BP Tankautomaat Drachten

Is jouw onderneming gevestigd in het prachtige Drachten of brengen je zaken er regelmatig naartoe? Dan hebben we goed nieuws voor je. Want aan De Meerpaal 11, op bedrijventerrein De Haven in Drachten, ben je welkom bij onze nieuwe Tankautomaat, waar je terecht kunt voor het snel en voordelig tanken van diesel, Euro 95, HVO100, GTL en AdBlue.