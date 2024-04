• Strategisch gelegen aan de Rijksweg N35 tussen Almelo en Raalte, richting Zwolle • 7 dagen per week geopend • Pompen voor Euro 95, Ultimate Ongelood 98, Diesel, Ultimate Diesel en LPG • Gratis Wifi in de shop • Luchteiland om je bandenspanning op orde te houden

Halverwege december openen de deuren van ons nieuwste bemande tankstation in Overijssel, praktisch gelegen aan de Rijksweg N35 van Almelo/Nijverdal richting Zwolle. Je kunt bij dit voormalige Gulf-station terecht voor alle gangbare brandstoffen én lekkere broodjes in de bakery.

Van Tanxx paars naar bp Groen: profiteer van de omgekleurde bp express stations!

Snel en voordelig tanken bij bp express Leeuwarden

In de vorige Fleet Solutions-nieuwsbrief vertelden we je al over de opening van bp express Leeuwarden, waar je sinds 9 oktober 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht kunt. Na bp express Stiens en bp express Buitenpost, is nu ook de laatste paarse Tanxx-locatie van Slump Oil omgekleurd tot bp-groen. En dat levert voordelen op voor jou en je chauffeurs, zoals:

• 24 uur per dag, 7 dagen per week snel en voordelig tanken

• de beste brandstoffen met vuilverslindende ACTIVE-technologie

• Gelegen aan strategische locaties