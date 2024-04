Nieuwe BP tankstations in Diemen en Schiermonnikoog

BP Diemen: praktisch tankstation aan de N236

Onderneem jij aan de zuidelijke kant van Amsterdam, of brengen jouw zaken je regelmatig op de N236? Dan is het splinternieuwe BP Diemen zeker het bezoeken waard. Niet alleen vind je er alle gangbare brandstoffen, het station is ook uitgerust met een Carwash, luchteiland en een bakkerij. De locatie is geschikt voor vrachtauto’s en voorzien van High Speed dieselpompen. Adblue is in kleinverpakking verkrijgbaar. Afrekenen doe je er natuurlijk snel en veilig met je BP Tankpas.

De voordelen van BP Diemen op een rij:

Praktisch gelegen op de Provincialeweg 6 (N236) tussen Bijlmer-Oost en Weesp

Pompen voor Euro 95, Ultimate Ongelood 98, Diesel en Ultimate Diesel

Truck-suitable met opschakelbare High Speed dieselpompen (> 65 ltr/min)

AdBlue in kleinverpakking verkrijgbaar

Carwash, Jetwash, stofzuiger en luchteiland

Klantentoilet

Bakkerij voor een heerlijke versnapering



Zet het gloednieuwe BP Diemen aan de Provincialeweg 6 vast in je navigatiesysteem.

Klimaatneutraal tanken bij BP Express Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is de kleinste gemeente van Nederland, maar heeft grote ambities. In de nabije toekomst wil de gemeente een volledig duurzaam en energie-zelfvoorzienend eiland zijn. Slump Oil heeft in samenwerking met de Gemeente Schiermonnikoog de volgende stap gezet met de opening van BP Express Schiermonnikoog, waar je klimaatneutraal kunt tanken.



Met de komst van BP Express Schiermonnikoog is het mogelijk om fossiele én duurzame brandstof te tanken. Zo kun je er terecht voor BP E10/Euro 95 en BP Diesel met ACTIVE-technologie, maar ook voor de duurzame, niet-fossiele dieselbrandstof HVO.100. Dit is 100% hernieuwbare diesel op basis van afval- en reststromen zoals dierlijke vetten.

De voordelen van BP Express Schiermonnikoog op een rij:

24/7 toegankelijk voor zowel vrachtverkeer als personenauto's en bestelwagens

Pompen voor Euro 95 en Diesel

Pomp voor HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil)

Klimaatneutraal tanken: alle resterende CO 2 -uitstoot wordt gecompenseerd door te investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten.

-uitstoot wordt gecompenseerd door te investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Eenvoudig en veilig betalen met je BP Tankpas (niet mogelijk voor HVO)