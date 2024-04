Nieuwe tanklocaties in België

bp maakt onderdeel uit van het Europese ROUTEX-netwerk. Dit betekent dat je toegang hebt tot het allergrootste merkennetwerk in Europa: 24.000 tankstations in 32 landen.

Onlangs heeft bp de dekking uitgebreid met de bp tankpas in België voor meer flexibiliteit en keuze in stations. Wel zo prettig, want zo is er altijd een geschikte locatie op jouw route.

Met je wagenpark gebruikmaken van stations die gunstig gelegen zijn aan de snel- en hoofdwegen. Zo houd je chauffeurs tevreden met goede tankstations, vrachtautovriendelijke stopplekken en veilige aankopen zonder contant geld. Het netwerk met locaties waar bp tankpassen worden geaccepteerd, neemt toe met maar liefst vier nieuwe AVIA-stations in België. Dit zijn stuk voor stuk A-locaties, te weten: Gent

Lokeren (ook LNG tanken)

Oostrozebeke

Het station in Lokeren is uitgerust met LNG. Het netwerk van vrachtwagenstations zal verder uitbreiden met LNG-locaties in Antwerpen en Habay. Later dit jaar volgen er nog meer nieuwe LNG-locaties voor vrachtwagens.