Op vakantie? Vergeet uw BP Tankpas niet!

Het loont zeker de moeite om uw BP Tankpas mee te nemen op vakantie. Hiermee bent u namelijk welkom bij het internationale ROUTEX-netwerk, met ruim 20.000 stations in 32 landen. Wilt u weten waar u met uw BP Tankpas kunt tanken? Maak dan gebruik van onze online routplanner (ook beschikbaar voor smartphones en tablets) én onze navigatie-downloads. Let er wel op dat uw tankpas vrijgegeven is voor internationaal gebruik. Is dat nog niet zo? Wijzig dit dan vanuit BP Online Beheer.

Een korte vakantiechecklist van BP:

Neem uw (internationale) BP Tankpas mee op uw autovakantie

Navigeer naar het dichtstbijzijnde station met onze (mobiele) routeplanner



Check voor vertrek de niveaus van uw motorolie, koelvloeistof en andere essentiële zaken. U vindt deze producten uiteraard in de BP shops.



Bewaar de pincode van uw tankpas nooit in uw voertuig!



Geef uw tankpas in het buitenland nooit af als borg voor bijv. het toilet



Weiger betaling met uw Bp Tankpas via een draadloze terminal (het ROUTEX-netwerk maakt géén gebruik van NFC / draadloze terminals).



Bij BP vinden we dat u altijd snel de perfecte afslag moet kunnen vinden om de beste brandstof te tanken. In Nederland én daarbuiten. Als u onderweg bent, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk een geschikt tankstation vinden, zodat u weer vlot uw weg kunt vervolgen. Daarom hebben wij een speciale mobiele versie gemaakt van onze uitgebreide zakelijke routeplanner, geschikt voor smartphones en tablets.

Deze routeplanner vind u door hier te klikken.

Namens het hele team van BP wensen wij u alvast een hele fijne vakantie!

Heeft u nog vragen over uw tankpassen op vakantie? Neem dan contact op met uw accountmanager of bel ons Business Service Centre op 0800 - 020 36 31.

Let op diefstal van brandstofpassen

Helaas zien we dat elk jaar weer dat BP brandstofpassen een geliefd voorwerp zijn voor inbrekers in het binnen- of buitenland. Laat daarom brandstofpassen nooit achter in een auto tijdens de vakantie, maar draag deze met u mee. Hetzelfde geldt voor de pincode. Heeft u de pas niet nodig tijdens uw vakantie? Laat deze dan veilig thuis achter.