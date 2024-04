Met grote stappen naar een duurzamere toekomst

Dankzij bp klanten heeft bp Target Neutral, het vrijwillige CO 2 -compensatieprogramma, tussen 2006 en 2018 al 4 miljoen ton CO 2 gecompenseerd. Alleen al in 2019 is het ons gelukt om 1 miljoen ton (!) CO 2 te compenseren (dat is gelijk aan zo’n 21.000 auto’s minder op de weg).

Door te investeren in duurzame projecten verbeteren we niet alleen het milieu, maar ook het leven van duizenden mensen over de hele wereld. Denk aan bosbescherming in Zambia, biogasinstallaties in India en China of kooktoestellen in Mexico in plaats koken op open vuur. Geweldig toch?

Niet voor niets delen meerdere Target Neutral-deelnemers inmiddels vol trots hun deelname aan bp Target Neutral met hun klanten. Zo betrekken we meer en meer bedrijven bij deze belangrijke missie.