Taxi Expo is hét jaarlijkse vakevenement voor iedereen die actief is in de taxibranche. Op de vakbeurs vind je tientallen exposanten die de laatste innovaties en praktische services voor de taxibranche en het contractvervoer tonen. Je kunt je ook laten inspireren bij meer dan tien workshops en meedoen aan de Proefrit Experience. Uiteraard biedt de Taxi Expo ook een uitgelezen kans om te netwerken met mensen uit jouw vakgebied.

Als partner van de zakelijke rijder kan BP natuurlijk niet ontbreken op Taxi Expo. Op onze stand ben je van harte welkom om de laatste ontwikkelingen en innovaties van BP te ontdekken. Onze adviseurs vertellen je bijvoorbeeld graag meer over onze geavanceerde fleetmanagement-software BP FleetExpert, en over onze splinternieuwe Fuel & Charge Tankpas, waarmee je zowel reguliere brandstof als elektrisch laden kunt afrekenen.

Wil je graag duurzamer werken als taxi-ondernemer? Ook dan hebben wij de oplossing voor je, in de vorm van BP Target Neutral. Een compleet pakket waarmee je heel eenvoudig de CO 2 -uitstoot van je wagenpark kunt verminderen, vervangen én compenseren. Op onze stand kun je ook meer leren over ons aanbod aan alternatieve brandstoffen, zoals LNG.

Kortom: genoeg redenen om de meter even de meter te laten en op donderdag 10 oktober naar Houten te komen voor de Taxi Expo. Wij nodigen jou als klant graag uit om dit bijzondere evenement als onze gast te beleven. Klik op onderstaande link om jouw gratis toegangskaart aan te vragen. Let wel: dit toegangsbewijs is alleen voor de Taxi Expo vakbeurs. Wil je ook het Nationaal Congres Contractvervoer bijwonen? Dan moet je daar zelf nog kaarten voor bestellen.

Klik hier voor je gratis Taxi Expo toegangskaart!

Heb je vragen over BP op de Taxi Expo of over de toegangskaarten? Neem dan contact op met ons Business Service Centre op 0800 - 020 36 31.