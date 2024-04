Weer een nieuw station in het BP-netwerk!

Brengen uw zaken u in de buurt van Den Haag (Zuid), Delft of het Westland? Dan is de aanstaande opening van BP Wateringen zeker goed nieuws voor u. Het nieuwe station ligt namelijk op een strategisch interessante locatie aan de N211 / Wippolderweg, op de route van Delft richting Kijkduin, middenin de Westlandse bedrijvigheid. U kunt er niet alleen 7 dagen per week, dag en nacht terecht voor de beste brandstoffen, maar vindt er ook een Wild Bean Café, uitgebreide shop én car wash.

De belangrijkste gegevens van BP Wateringen op een rijtje:

24/7 snel en voordelig tanken (Euro 95, Ultimate 98, Diesel, LPG)

Strategisch gelegen aan de N211 (Wippolderlaan 1, Wateringen)

Nieuwe formule Wild Bean Café met uitgebreid assortiment

DHL Parcel Station, waar u bestelde pakketjes af kunt halen

BP car wash om uw auto’s weer te laten stralen

Het splinternieuw BP Wateringen is een voormalig Shell-station, dat als BP-locatie 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend zal zijn. Handig als u tot laat moet werken of zondags op zoek bent naar een geschikt tankstation. U bereikt het station eenvoudig vanaf de A4 (tussen Den Haag en Delft). De strategische ligging aan de N211 / E30 (Wippolderweg) maakt BP Wateringen uitermate geschikt voor ondernemers die in de buurt van het Westland moeten zijn.

Wilt u ook zelf even bijtanken? Dat kan, want BP Wateringen beschikt over een Wild Bean Café ‘nieuwe stijl’ met een nóg uitgebreider assortiment verse lekkernijen. Ook biedt het station gratis wifi, zodat u onderweg nog even zaken kunt doen.

Nog meer keuze? Met uw BP Tankpas kunt u in Nederland terecht bij 366 tankstations van Texaco (voorzien van het EG Group-logo), met zo’n 37 locaties aan de snelweg én 300 stations van Total, waarvan 26 aan de snelweg.

