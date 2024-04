Zo snel mogelijk naar ons Net Zero 2050 doel

We doen er álles aan doen om ons Net Zero 2050 doel zo snel mogelijk te realiseren. Want, hoe eerder Net Zero, hoe beter. In twee jaar tijd hebben wij als bp al heel veel bereikt. Denk hierbij aan elf grote projecten in olie en gas, een bijna verdubbeling van onze EV-laadpunten, plus een verviervoudiging van onze pijplijn voor hernieuwbare energie. Daar bovenop bouwden we een aanzienlijk portfolio van waterstofkansen op.



Wist je dat 79% van de bedrijven doelen heeft gesteld om hun CO2-uitstoot te verlagen? En dat slechts 24% op schema ligt om deze doelen te behalen? bp helpt graag want wij vernieuwen energie voor mensen en onze planeet. Wat bijvoorbeeld te denken van bp’s compensatieprogramma Target Neutral, dit heeft onze klanten vorig jaar geholpen met het compenseren van meer dan 80.000(!) ton aan CO2.



Denk vooral niet dat alle inspanningen van bp gericht zijn op 2050. Al in 2030 willen we onder meer: