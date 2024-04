De olympische droom van Eva Hovenkamp

"Mannen in pak en vrouwen op hakken die de estafette wissels oefenen, dat zie je niet vaak! Toen BP bij mij op bezoek kwam in Papendal, hebben ze een kijkje genomen in de wereld van de topsport. Het is erg leuk om in contact te komen met een groot bedrijf als BP, dat méér gemeen heeft met topsport dan ik in eerste instantie dacht. Topsport is namelijk niet alleen een kwestie van hard lopen, maar achter de schermen spelen gezondheid, de juiste keuzes maken en vooral samenwerken een grote rol in het vormen van de prestaties." Eva Hovenkamp

Eva trainde al van jongs af aan op het sportcomplex Papendal in Arnhem. Inmiddels heeft ze al vele successen op haar naam staan. Zo veroverde zij bij de NK indoor in 2016 het brons op de 200 meter. In Tokio hoopt ze niet alleen het podium te mogen beklimmen als onderdeel van de estafetteploeg, maar ook individueel als hard- en hordeloper.