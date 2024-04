BPme biedt dezelfde transactiebeveiliging en bescherming tegen mogelijk oneigenlijk gebruik als de fysieke plastic tankpassen.

Om te beginnen kan een BP Tankpas niet op BPme worden ingesteld zonder de pasgegevens en een unieke activatiecode die door de wagenparkbeheerder wordt verstrekt.

Zodra de app is ingesteld, moet de chauffeur voor elk gebruik een pincode of vingerafdrukherkenning op zijn/haar telefoon gebruiken om toegang te krijgen tot de app. Dit betekent dat de app niet kan worden gebruikt zonder deze code of vingerafdruk. Omdat de chauffeur deze pincode zelf heeft gekozen, kan hij/zij deze beter onthouden en hoeft er geen pincode opgeschreven te worden. Het risico dat de chauffeur de pincode vergeet is ook kleiner.

Voor wat betreft de daadwerkelijke betaling van de brandstof, zijn er vergelijkbare controles ingesteld als bij betalingen met de fysieke pas. Let op! BPme is momenteel helaas nog niet geschikt voor wagenparken die rijden op BP Tankpassen met Pinoptie D (met chauffeurs- en voertuigcode). In de toekomst werken we aan een oplossing hiervoor.