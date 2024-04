Onze BP brandstoffen met ACTIVE technologie zijn het resultaat van vijf jaar ontwikkeling en testen. In die tijd hebben onze wetenschappers de brandstoffen uitvoerig getest in motoren en voertuigen, uiteenlopend van een verkleinde stadsauto tot een zware vrachtauto. Wij staan vol vertrouwen achter al onze claims over de BP brandstoffen met ACTIVE technologie. Desondanks zullen daadwerkelijke voordelen in de praktijk verschillen en verkrijgt u de beste resultaten over het algemeen met continu gebruik van de de brandstoffen.

In het geval van zuinig brandstofverbruik is het uiteraard van belang om te beseffen dat talloze factoren van invloed zijn op brandstofverbruik, waaronder de configuratie van uw voertuig, de arbeidscyclus onderweg en de lading. Dit maakt het erg moeilijk om de invloed van een enkele variabele – in dit geval een schonere motor – in dagelijks gebruik te isoleren. Bovendien vereist het nauwkeurig meten van bepaalde voordelen in een wagenpark een adequate proefneming met een statistische analyse van de resultaten. Daarom zijn al onze tests voor brandstofverbruik uitgevoerd door onafhankelijke instituten, waarbij een vrachtauto-dynamometer is gebruikt om de exacte omstandigheden na te bootsen bij het testen van voertuigen met vuile en schone injectoren.

Onze BP brandstoffen zijn slechts één onderdeel van ons uitgebreide aanbod voor vrachtauto’s en autobussen, waarmee wij u helpen om operationele kosten te reduceren.