Zorgen over actieradius behoren voorgoed tot het verleden met de bp laadpas. Of je nu normaal, snel of ultrasnel wilt laden; de bp laadpas is jouw sleutel tot één van de meest uitgebreide laadnetwerken van Europa. Zo heb je in Nederland toegang tot 100% van de publieke laadpalen en kun je over de grens terecht bij meer dan 221.700 laadpunten in Duitsland, Frankrijk, Spanje en vele andere Europese landen. Wil je thuis of op het werk laden? Ook dat is mogelijk met de bp laadpas.