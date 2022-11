Rolande

Transport kan én moet groener, maar we willen dat transport ook rendabel blijft. Daarom streeft Rolande naar de schoonste, economisch haalbare brandstof in de transportsector. Op dit moment is dat LNG. Als front runner in de LNG-markt kennen we alle ins & outs van LNG. Door de volledige keten te beheren en te blijven ontwikkelen, helpen we je verder.

In 2009 begonnen we als pioniers. Met als resultaat de introductie van rijden op vloeibaar aardgas (LNG) en vloeibaar biogas (Bio-LNG), in het Nederlandse en Europese wegtransport. Inmiddels beschikken we over het grootste LNG-netwerk en zijn we voortdurend in ontwikkeling als marktleider in LNG en Bio-LNG. We zien LNG als de brandstof die nodig is om de weg vrij te maken voor Bio-LNG. Door het klimaatakkoord, CO2-tax en een toenemend milieubewustzijn van consumenten en bedrijven wordt het steeds belangrijker om hier bewust mee bezig te zijn.