Toegang tot alternatieve brandstoffen met de bp tankpas



Krijg toegang tot Liquefied Petroleum Gas, ook wel LPG, met je BP Tankpas. LPG, ook wel autogas genoemd, is een hogedrukmengsel van propaan en butaan in verschillende verhoudingen. Het is een niet-giftige en niet-corrosieve brandstof die de uitstoot van koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx) en kooldioxide (CO 2 ) helpt verminderen.