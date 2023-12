De BP Komfort tankpas is er speciaal voor iedereen met 1 tot 5 auto's of bestelwagens. Deze tankpas biedt je niet alleen een hoge, vaste korting aan de pomp en toegang tot het uitgebreide bp netwerk.

Je tankt bij circa 350 bp's in Nederland, 1.500 tanklocaties in Nederland of zelfs 24.000 tankstations in 30 Europese landen. Allemaal met dezelfde tankpas.

Bonnetjes verzamelen hoeft niet meer vanwege één handige factuur per maand. Dat bespaart je veel tijd. De factuur is voor veel producten vrij van BTW, waardoor jouw cash-flow mogelijk verbetert. Zo houd je tijd over om je te richten op wat écht belangrijk voor je is: ondernemen.