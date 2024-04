2019 in de achteruitkijkspiegel

BP is dé mobiliteitspartner van zakelijk Nederland. Met onze innovatieve oplossingen houden transportondernemers hun wagenpark optimaal in beweging. Of het nu gaat om onze diesel met vuilverslindende ACTIVE-technologie, de EETS-tolbox waarmee je in heel Europa eenvoudig tol betaalt, of onze geavanceerde wagenparkbeheersoftware BP FleetExpert; al onze producten en diensten zijn tot in de kleinste details afgestemd op de behoeftes van transportondernemers.

Uitbreiding EETS

Zorgeloos tol betalen in heel Europa met slechts één on-board unit? Het kan met de BP Tollbox voor EETS. Het bereik van deze innovatieve toloplossing wordt steeds groter. Vanaf dit jaar kun je onze EETS-tolbox ook gebruiken in Noorwegen en drie belangrijke bruggen in Denemarken en Zweden. Handig en snel door Scandinavië dus!

De landen waar je de BP Tolbox voor EETS nu kunt gebruiken zijn:

Oostenrijk



België (inclusief Liefkenshoektunnel)



Frankrijk



Duitsland



Italië



Noorwegen (AutoPass)



Polen (A4 Katowice - Krakow SAM)



Portugal



Spanje



Fjordforbindelsen Frederikssund brug



Oresund brug



Storebaelt brug



Naar verwachting zullen in 2020/2021 de volgende landen volgen:

Bulgarije

Tsjechië



Hongarije



Polen



Roemenië



Slowakije



Slovenië



Heb je al een BP Tolbox voor EETS en wil je deze updaten voor gebruik in Scandinavië? Log dan in op het EETS-webportaal en schakel daar Scandinavië (SCA) in bij 'Activate Services'.

Heb je nog geen BP Tolbox voor EETS? Vraag deze dan snel hier aan.

Nieuwe website

Meer overzicht, meer duidelijkheid; je vindt het op de splinternieuwe website van BP. Ga snel naar www.bp.nl en ontdek alle informatie, nieuws, acties en tips van BP op één plek!