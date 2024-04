In de AH to go winkels op onze stations vind je een grote keuze aan ter plekke vers bereid eten en drinken voor onderweg, zoals baristakwaliteit koffie, belegde broodjes, salades, croissants, snacks en verse vruchten- en groentesappen. Uiteraard kun je er ook terecht voor de vertrouwde car care producten, zoals Castrol motorolie en ruitensproeiervloeistof.

100 AH to go winkels op bp-stations in 2022

De eerste 9 AH to go’s op onze bp stations zijn een doorslaand succes. Daarom zorgen we ervoor dat er dit jaar nog eens 15 bp’s worden voorzien van een AH to go. In 2022 breiden we uit met wel 100 AH to go’s waar je terecht kunt voor je laatste boodschappen of lekker vers avondeten!