Duurzaam ondernemen is een zakelijke strategie die u volop kansen biedt. BP Target Neutral sluit hier naadloos op aan. Het is een compleet pakket waarmee u de CO 2 -uitstoot van al uw voertuigen op een eenvoudige manier kunt verminderen, vervangen en neutraliseren. Zo verlaagt u niet alleen de CO 2 -voetafdruk van uw bedrijf, maar bespaart u ook nog eens tijd en kosten. Het maakt niet uit wat de omvang van uw wagenpark is; BP Target Neutral kan u helpen om uw milieudoelstellingen te behalen op een manier die bij uw bedrijf past.

Het BP Target Neutral-programma is gebaseerd op drie pijlers:

Verminder: Houd de CO 2 -emissies van uw wagenpark nauwkeurig bij met BP FleetExpert en verbeter de efficiency van uw chauffeurs met handige online chauffeurstrainingen.

-emissies van uw wagenpark nauwkeurig bij met BP FleetExpert en verbeter de efficiency van uw chauffeurs met handige online chauffeurstrainingen. Vervang: Vervang CO 2 -intensieve middelen of activiteiten in uw bedrijf door efficiëntere alternatieven en optimaliseer uw wagenpark met behulp van analyses en rapportages uit BP FleetExpert.



-intensieve middelen of activiteiten in uw bedrijf door efficiëntere alternatieven en optimaliseer uw wagenpark met behulp van analyses en rapportages uit BP FleetExpert. Neutraliseer: Neutraliseer de resterende CO 2 -uitstoot van uw wagenpark automatisch met uw BP Tankpas, waarbij u investeert in hoogwaardige klimaatbeschermingsprojecten over de hele wereld.



BP Target Neutral maakt het mogelijk om op een economisch verantwoorde manier actie te ondernemen tegen klimaatverandering. U verlaagt de CO 2 -voetafdruk van uw bedrijf, terwijl u ook tijd en kosten bespaart. Zo kunt u voldoen aan de verwachtingen van (potentiële) klanten en onderscheidend zijn ten opzichte van uw concurrenten, zonder daarbij uw bedrijfsresultaat uit het oog te verliezen.

BP Target Neutral is volledig non-profit en biedt u een praktische set tools om de CO 2 -uitstoot van uw wagenpark op een tijds- en kosteneffectieve wijze te reduceren, vervangen en neutraliseren. Het programma kan volledig geïntegreerd worden in uw bestaande bedrijfsprocessen, zodat kostbare investeringen vooraf niet nodig zijn.

Na het verminderen en vervangen van de CO 2 -uitstoot van uw wagenpark, blijft er een hoeveelheid CO 2 over die uw voertuigen nog steeds uitstoten. Deze emissies staan vermeld op de factuur van uw BP tankpas en kunnen door ons automatisch worden geneutraliseerd door te investeren in hoogwaardige klimaatbeschermingsprojecten.

Als BP klant heeft u al toegang tot handige online tools waarmee u de CO 2 -uitstoot van uw wagenpark kunt meten en bijhouden aan de hand van de transactiegegevens van uw BP tankpas(sen). Voor meer details kunt u inloggen op BP Online Beheer.

Wilt u meer informatie over BP Target Neutral, of wilt u zich vandaag nog aanmelden voor het programma? Bezoek dan www.bp.nl/bptargetneutral. Wij helpen u graag met duurzame oplossingen die perfect aansluiten bij uw specifieke onderneming.