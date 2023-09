Zuinig, verantwoord en innovatief - kenmerken die het motto 'Vernieuwen van energie voor mensen en onze planeet ' onderstrepen. Zo willen we in de eerste plaats van bp uiterlijk in 2050 een klimaatneutraal bedrijf maken. Vorig jaar hebben we hiervoor tien doelen geformuleerd om op netto nul te komen. In ons nieuwe duurzaamheidsverslag hebben we nog tien punten toegevoegd om de planeet te beschermen en het leven van mensen te verbeteren.