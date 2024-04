Eerste Dag van de Vrachtwagenchauffeur een groot succes

Op 12 december vond de allereerste editie van de Dag van de Vrachtwagenchauffeur plaats. Een broodnodig evenement, want zonder alle hardwerkende chauffeurs komen al die levensmiddelen, bouwmaterialen, pakketten, kleding, containers, stukgoederen en onderdelen nergens aan. Als onmisbare schakel in een land waar distributie centraal staat, verdienen deze chauffeurs het om in het zonnetje gezet te worden. Eerlijk, oprecht en vanuit het hart.

Founding Partners

BP is één van de ‘Founding Partners’ van de Dag van de Vrachtwagenchauffeur, samen met Albert Heijn, Jumbo, Mercedes-Benz, Randstad en TVM. Allemaal bedrijven met een passie voor transport en het grootst mogelijke respect voor de duizenden mensen die elke dag opnieuw onderweg zijn om het land draaiende te houden.

Smakelijke traktatie

Tijdens de Dag van de Vrachtwagenchauffeur trakteerden BP en Wild Bean Cafe alle chauffeurs met rijbewijs C of CE op een overheerlijk broodje Van Dobben gehaktbal en een gratis Truckstar Magazine. Het enige dat de chauffeurs hiervoor hoefden te doen is langsrijden bij een BP-tankstation met een Wild Bean Cafe en daar hun groot rijbewijs laten zien. Voor de vegetarische vrachtwagenchauffeurs was er een smakelijk alternatief in de vorm van een hartige empanada.

De broodjes gehaktbal en empanadas vonden gretig aftrek op 12 december. Heb jij ook van deze actie gebruik gemaakt? Of zijn jouw chauffeurs bij één van onze stations langsgeweest? Dan hopen wij dat jij en je chauffeurs genoten hebben!

Waardering

De Dag van de Vrachtwagenchauffeur werd mogelijk gemaakt door werkgevers- en werknemersorganisaties TLN (Transport en Logistiek Nederland), VVT (Vereniging Verticaal Transport), FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen, samen met het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het beroepsgoederenvervoer SOOB. Zij willen hiermee een traditie starten om beroepschauffeurs op elke 2e donderdag van december de waardering te geven die ze verdienen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek en Truckstar.

Waarom de Dag van de Vrachtwagenchauffeur werd ontwikkeld?

Bekijk hier de film waarin Willem de Vries van Sectorinstituut Transport en Logistiek meer uitleg geeft