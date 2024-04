Verminder complexiteit en bespaar geld met de BP Tolbox voor EETS.

Sinds de invoering van EETS (European Electronic Toll Service) in 2018 is het mogelijk om door heel Europa tol te betalen met slechts één On-Board Unit (OBU).



Maak het jezelf gemakkelijk en laat je voertuigen Europa optimaal doorkruisen met onze ultramoderne OBU en bespaar kostbare tijd op de administratie.

• De BP Tolbox voor EETS kan momenteel gebruikt worden in: Duitsland, België (incl. Liefkenshoektunnel), Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, de SAM A4 in Polen (Krakau-Katowice), Spanje, Portugal, Noorwegen (AutoPass-systeem), Oresundbrug en Storebaeltbrug

• Verwacht in 2021: Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië