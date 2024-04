Jouw chauffeurs blijven deze winter onderweg met bp

Als jij een internationaal wagenpark met vrachtauto's en/of bussen runt, is de BP + Aral Tankpas de ideale keuze voor jou. Deze autopas geeft je namelijk toegang tot het internationale ROUTEX-netwerk, met meer dan 24.000 locaties in 32 landen. Er is dus altijd een truck-suitable tankstation in de buurt of op de route te vinden. Zo rijden je chauffeurs eenvoudig en vlot door heel Europa.



Het netwerk van bp (en onze partners) groeit bovendien continu, om je op alle strategische locaties zo goed mogelijk van dienst te zijn. Geen tijdsverlies door te zoeken naar een geschikt tankstation. Met de BP + Aral Tankpas rijden jij en je chauffeurs van Moskou naar Lissabon met slechts één tankpas. Dat is niet alleen handig, maar bespaart je ook tijd en geld.



Dankzij onze jarenlange ervaring in de wereld van transport, weten wij als geen ander hoe wij jou als ondernemer het beste kunnen helpen. Al onze oplossingen voor internationale wagenparken met vrachtauto's en/of bussen zijn speciaal ontwikkeld om jou kosten te besparen en al jouw voertuigen optimaal onderweg te houden. In Nederland en ver daarbuiten.

Meer informatie over onze oplossingen voor internationale transportondernemingen vind je op onze splinternieuwe website.