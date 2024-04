Bij BP zijn wij ervan overtuigd dat alternatieve brandstoffen, zoals LNG, bedrijven kunnen helpen om hun CO 2 -voetafdruk op een economisch verantwoorde manier te verkleinen. Door samen te werken met Greenpoint Fuels en Rolande, toonaangevende pioniers in de wereld van duurzame brandstoffen, neemt BP de absolute koppositie in als het gaat om alternatieve brandstoffen voor de zakelijke markt. En daar profiteer jij als ondernemer van.

LNG (Liquid Natural Gas) wordt steeds populairder onder transportbedrijven. Dat is niet zo gek; door de ruime actieradius van meer dan 1.500 kilometer per brandstoftank en een sterk verminderde uitstoot van CO 2 , zwevende deeltjes en NOx is LNG bij uitstek een geschikt alternatief voor reguliere diesel. Vooral als het gaat om zwaar vervoer en/of vrachtvervoer over lange afstanden. LNG-motoren zijn daarnaast veel stiller dan dieselmotoren en daarom zeer geschikt voor vervoer op de late avond en in de vroege ochtend.

LNG activeren voor jouw tankpas?

Met je BP Tankpas kun je eenvoudig en snel LNG tanken bij tankstations van Greenpoint Fuels en Rolande. In de meeste gevallen moet LNG eerst geactiveerd worden op jouw tankpas dus neem hiervoor contact met ons op. Uiteraard komen alle brandstofkosten, inclusief die voor reguliere brandstoffen, overzichtelijk op je factuur te staan.

Greenpoint Fuels biedt een uniek antwoord op de toenemende vraag naar alternatieve brandstoffen met multifunctionele stations, waar je zowel reguliere als duurzame brandstoffen kunt kopen. Momenteel beschikt Greenpoint Fuels over acht locaties in de buurt van belangrijke logistieke punten en op drukke verkeersaders. Deze stations zijn 24/7 geopend. Je vindt meer informatie over Greenpoint Fuels op hun website: www.greenpointfuels.nl.

Rolande is de grootste LNG-leverancier van Nederland. Ze beschikken over 14 LNG-stations, verspreid door heel Nederland, en zijn druk bezig met het uitbreiden van hun netwerk. Meer informatie over Rolande kun je vinden op hun website: www.rolande.nl.

Meer informatie over BP's visie op de energietransitie is hier te vinden.

Heb je vragen over LNG of andere alternatieve brandstoffen? Neem dan contact op met je accountmanager, of bel ons Business Service Centre op 0800 - 020 36 31.