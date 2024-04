Recent geopend in Limburg en Zuid-Holland:

Snel en voordelig tanken bij bp express Neer

Aan de Napoleonseweg (N273) in het Limburgse Neer kun je sinds 1 september 2020 terecht bij BP Express Neer. Deze voormalige witte pomp is als BP Express-locatie 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend voor het snel en voordelig tanken van Euro 95, Ultimate 98 en diesel.

Tanken en méér bij bp Laan der Verenigde Naties in Dordrecht

Eind juli heeft het gloednieuwe tankstation van bp aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht zijn deuren geopend. De bijzondere locatie, vlakbij de oprit naar de A16, beschikt niet alleen over vier pompeilanden, maar biedt ook een shop met AH to go en een state-of-the-art wasstraat.

In de Albert Heijn to go bij het nieuwe bp tankstation heb je een grote keuze aan vers bereid eten en drinken voor onderweg, zoals baristakwaliteit koffie, belegde broodjes, salades, croissants, snacks en verse vruchten- en groentesappen. Uiteraard kun je er ook terecht voor de vertrouwde Car Care producten, zoals Castrol motorolie, AdBlue en ruitensproeiervloeistof.