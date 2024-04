Ontdek de vernieuwde website van BP zakelijk

Als dé mobiliteitspartner van zakelijk Nederland is het ook voor ons belangrijk om continu te blijven innoveren en moderniseren. Een overzichtelijke en goed werkende website is daar een onmisbaar onderdeel van. Daarom is er bij BP de afgelopen maanden hard gewerkt aan een gloednieuwe site, die helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd.



Of je wagenpark nou één of honderd vrachtauto's telt; op onze vernieuwde website vind je alles wat je nodig hebt om al je voertuigen optimaal onderweg te houden. De nieuwe teksten lezen makkelijk weg en al onze producten zijn per klantsegment ingedeeld. Zo vind je snel de informatie die je zoekt en blijft een pijnlijke vinger van het scrollen je bespaard.



Uiteraard kom je ook via de vernieuwde website eenvoudig op BP Online Services. Aan de functionaliteiten daarvan is niets veranderd, dus kun je op deze portal nog altijd terecht voor het snel en eenvoudig beheren van al je tankpassen, wanneer jou dat uitkomt.



Bezoek de vernieuwde website op www.bp.nl/zakelijk