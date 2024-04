Weer nieuwe bp's in Nederland: Sevenum (Limburg) en Bolsward (Friesland)

Waar we in 2021 sowieso mee door gaan is met het openen van nieuwe bp-locaties. Zo blijven we werken aan onze landelijke dekking. Ook wordt de bp Tankpas of steeds meer locaties geaccepteerd wat betekent dat je nu al op ruim 1.500 locaties kunt tanken.

We zijn blij dat we steeds meer partners kunnen overtuigen van onze meerwaarde als energieleverancier, waardoor ons acceptatienetwerk groter en groter wordt. Bijvoorbeeld Slump Olie, die vorig jaar meerdere stations omkleurde naar bp. Omrijden is dus meer en meer verleden tijd.