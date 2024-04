BP sponsort De Nieuwe Wildernis 2.0

Denk aan een natuurdocumentaire en een olieraffinaderij is waarschijnlijk niet het eerste beeld dat naar boven komt. Toch is dat precies wat de makers van 'Wild Port of Europe - De Nieuwe Wildernis 2.0' van plan zijn; de veelzijdige en dynamische natuur laten zien in het grootste en drukste industriegebied van Europa. Een geweldig plan, vinden wij bij BP. Wij dragen dan ook bij aan het budget van het project én stellen het terrein van onze raffinaderij in de Europoort beschikbaar voor het maken van filmopnames van de flora en fauna.

'Wild Port of Europe - De Nieuwe Wildernis 2.0' is niet alleen een bioscoopfilm, maar ook een mediaproject met lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs. De film laat zien hoe de natuur zich in het economische hart van Europa net zo dynamisch ontwikkelt als industrie en bedrijvigheid. Dit stelt bijzondere eisen aan alle 'bewoners' in het gebied en vraagt om durf, pioniersgeest en een groot aanpassingsvermogen. En dat lukt. Het gebied is inmiddels uitgegroeid tot één van de soortenrijkste gebieden in Europa.

De makers van 'Wild Port of Europe - De Nieuwe Wildernis 2.0', EMS FILMS en Veldkijker, hebben eerder de succesvolle bioscoopfilms De Nieuwe Wildernis, Holland - Natuur in de Delta en De Wilde Stad geproduceerd. Naar verwachting zal 'Wild Port of Europe' in het najaar van 2021 in première gaan. Wij houden je uiteraard op de hoogte.

Heb je vragen over Wild Port of Europe - De Nieuwe Wildernis 2.0? Kijk dan op de website van Veldkijker films: www.veldkijker.nl