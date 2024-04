In Nederland groeit maar liefst één op de negen kinderen op in armoede. Vaak kunnen zij hun verjaardag amper of zelfs helemaal niet vieren. Simpelweg omdat er geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar zijn er voor hen dus geen cadeautjes, hangen er geen slingers en kunnen zij zelfs niet trakteren op school.

Gelukkig weten steeds meer hulpverleners en ouders Stichting Jarige Job te vinden. Opgericht in 2010 door Huib Lloyd en Barbara Kathmann, trakteert Jarige Job kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag. Niet met geld, maar met een verjaardagsbox, vol met allerlei versieringen, traktaties voor op school, lekkers voor de visite én een mooi cadeau voor de jarige.

Omdat BP graag middenin de maatschappij staat, ondersteunen wij het prachtige initiatief van Stichting Jarige Job heel graag. Zo is het Sales Team van BP Cards al twee keer op locatie in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek geweest om verjaardagspakketten in te pakken. Het resultaat? In totaal zijn er 580 verjaardagsboxen ingepakt en dus 580 kinderen blij gemaakt.

Jarige Job werkt samen met diverse partners en bedrijven om de verjaardagsboxen te kunnen vullen. Soms leveren partners gratis spullen, soms tegen inkoopprijs. Uiteraard zetten wij ons geheel kosteloos in voor Stichting Jarige Job. Alle inpak-uren zijn onder werktijd gemaakt en komen dus voor rekening van BP.

Meer informatie over Stichting Jarige Job is te vinden op hun website.

Wil jij alleen, of samen met vrienden, familie of collega’s je handen uit de mouwen steken bij Jarige Job? Neem dan deel aan een van onze inpakmomenten of plan met je team je eigen uitje op een unieke locatie: de Van Nelle Fabriek in Rotterdam!

Heb je vragen over Stichting Jarige Job? Kijk dan op stichtingjarigejob.nl.