Via bp tankpassen 80.000 ton CO 2 gecompenseerd

Dankzij de klanten die meedoen aan BP Target Neutral hebben we al grote stappen kunnen zetten naar een duurzamere toekomst. Mede dankzij hun steun hebben we alleen al via onze Europese bp tankpassen in 2020 meer dan 80.000 ton (!) CO 2 -uitstoot gecompenseerd. Dat staat gelijk aan de uitstoot van méér dan 13.000 auto’s die een jaar lang of circa 30.000km rijden.