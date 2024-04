BP Routex Netwerk uitgebreid met bijna 400 nieuwe stations

Met trots kunnen we vertellen dat je met de bp tankpas vanaf januari 2021 bij wel 1.500 stations in Nederland kunt tanken. Dat zijn er bijna 400 meer dan dit jaar! En we blijven werken aan het grootste acceptatienetwerk van Nederland.

We zijn blij dat we steeds meer partners kunnen overtuigen van onze meerwaarde als energieleverancier, waardoor ons acceptatienetwerk groter en groter wordt. Omrijden is meer en meer verleden tijd.