Ondanks dat de schaatspret in Nederland voorbij is, zien we dat omliggende landen nog steeds te maken hebben met winterse weersomstandigheden. Cijfers laten zien dat de winter hét seizoen is waarin verreweg de meeste ongelukken gebeuren. Dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat je als chauffeur in deze periode te maken krijgt met gladheid, (heftige) stortbuien, vuil op de weg en verslechterd zicht.