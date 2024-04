Winterklaar de weg op

Als de dagen korter worden en de tempratuur daalt, wordt het niet veiliger op de weg. Cijfers laten zien dat de winter hét seizoen is waarin verreweg de meeste ongelukken gebeuren. Dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat je als chauffeur in deze periode te maken krijgt met gladheid, (heftige) stortbuien, vuil op de weg en verslechterd zicht.

Om jou en je chauffeurs zo goed mogelijk 'winterklaar' te maken, hebben wij alvast een paar handige tips voor de komende wintermaanden op een rij gezet.

• Controleer het voertuig vóór vertrek, zeker bij een langere rit. Is de bandenspanning in orde? Hoe zit het met de motorolie en het niveau van de antivriesvloeistof? Kies voor Castrol smeerolie



• Check of de verwarming en de ontdooiïngssystemen nog goed werken.

• Is je verlichting in orde? Zichtbaarheid is essentieel tijdens de donkere dagen.

• Rijd rustig en houd voldoende afstand. Je remafstand kan verdubbelen bij een nat wegdek.

• Plan je tankbeurten en zorg ervoor dat je altijd voldoende brandstof hebt. Zo kom je ook bij onverwacht lange files of oponthoud niet voor onaangename verrassingen te staan. Vind buitenlandse bp’s

• Wees voorbereid op pech onderweg. Zorg ervoor dat je een warme deken, handschoenen en een reflecterend hesje bij de hand hebt. Bewaar deze op een plek waar je makkelijk bij kunt.