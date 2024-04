Als elke milliseconde telt: BP en het Renault F1™ Team

Al sinds 2017 is BP een trotse partner van het Renault F1™ Team. Formule 1™ vertegenwoordigt het hoogste niveau in automobieltechniek. Eén motor genereert een ongekende koppel en ontzettend veel hitte in een klein motorblok van 1.6 liter dat draait op 15.000 rpm, wat ongekend veel vraagt van zowel de auto als de coureur.

De veranderingen in motoren sinds 2014 hebben ervoor gezorgd dat brandstoffen en smeermiddelen steeds belangrijker zijn geworden. Vandaag de dag zijn ze bij alle Formule 1™ teams essentieel voor het optimaal functioneren van de aandrijfsystemen.

De in 2019 ingevoerde aero-regels maken brandstoffen en smeermiddelen nóg belangrijker. Tot voor kort werd er in de Formule 1™ gereden met V8-motoren, die tijdens de race konden worden bijgetankt, waardoor de nadruk lag op pure kracht en niet op efficiency. In 2014 kwamen er aanzienlijke veranderingen in de vorm van hybride krachtblokken, die veel efficiënter werkten en toch dezelfde kracht als oudere motoren leverden.

BP en Castrol ondersteunen de ambitie van Renault om het beste team in de Formule 1™ te worden en wij zijn trots om hier deel van uit te maken. Onze samenwerking met het Renault F1™ Team betekent dat wij samen kunnen werken aan innovatieve oplossingen en als team nieuwe succesverhalen kunnen schrijven.

Alleen het beste is goed genoeg

De technici en wetenschappers van BP en Castrol analyseren samen met het Renault F1™ Team grote hoeveelheden data, om ervoor te zorgen dat motor, brandstof en olie in perfecte harmonie met elkaar samenwerken. In de Formule 1™ zijn het immers de allerkleinste marges die coureurs en hun team de milliseconden en centimeters geven die nodig zijn voor de overwinning.

“We zijn ontzettend trots op onze intensieve en nauwe samenwerking met BP en Castrol, waar al in 2017 de basis voor is gelegd”, zegt Jérôme Stoll, van Renault Sport Racing. “BP en Castrol zijn toonaangevend in hun vakgebied en een samenwerking van deze omvang, reikwijdte en tijdsduur laat duidelijk zien hoe serieus de ambities van alle partijen zijn.”

BP, Castrol en het Renault F1™ Team zijn vastberaden om grenzen te blijven verleggen.