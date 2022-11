Zin in vers afgebakken knapperige broodjes belegd met verse ingredienten, of in warme panini’s, verse sappen, hartige en zoete snacks? Bij Wild Bean Cafe heb je ruime keuze uit vers bereide producten. En samen met een geurig kopje koffie, cappuccino of espresso van vers gemalen bonen, is je lunch voor onderweg compleet.

Bij Wild Bean Cafe word je snel en vriendelijk geholpen, het ligt op je route en je kunt makkelijk parkeren. Ideaal dus voor een smakelijk ontbijt, lekkere lunch of snelle snack onderweg.

Wild Bean Cafe biedt nu ook steeds meer producten die bereid zijn met eerlijke, diervriendelijke en duurzame ingrediënten. Van koffie tot broodjes tot snacks: verantwoord en natuurlijk heel lekker!