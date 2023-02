Reimagining energy

Onze transformatie

In februari 2020 hebben we onze ambitie uiteengezet om in 2050 of eerder een net zero bedrijf te worden en om de wereld te helpen de CO2-uitstoot terug te brengen naar nul.



Om dit doel te bereiken werken we hard aan het diversifiëren en koolstofvrij maken van onze activiteiten en versnellen we onze ambitie om net zero te opereren. Ons doel is om in 2050 of eerder een net zero bedrijf te zijn, zowel wat betreft onze bedrijfsvoering, onze productie en onze verkoopactiviteiten.